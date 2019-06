Affaire Petro-Tim : des agents de BP à Dakar pour enquêter

« La Lettre du Continent » révèle que BP a envoyé à Dakar des agents qui s’intéressent aux allégations de la chaîne britannique BBC, selon la quelle ladite société paierait des redevances comprises entre 9 et 12 milliards de dollars dans le carde du projet de Cayor Offshore. Cette visite intervient, rappelle Pressafrik, au moment où des « personnes ressources » sont entrain d’être auditionnées par les enquêteurs, afin d’apporter lumière sur ce « scandale à 10 milliards » qui met en cause l’implication du petit frère du Président Sall et l’homme d’affaires franco-roumain Frank Timis. Ce dernier aurait même vendu les 30% des parts qui lui restaient sur les sites de Saint-Louis Offshore profond et Cayar Offshore profond, dont l’acquéreur principal est BP.

Rappelons que le Directeur général de Bp Sénégal avait également soutenu que « les allégations de la Bbc concernant le montant des royalties qui pourraient être payées à Timis Corporation sont absurdes ».

Précisant que « même dans un scénario avec les conditions économiques et techniques très favorables, les royalties qui pourraient être payées par Bp à Timis Corporation n’atteindraient même pas 1% de ce que la République du Sénégal pourrait recevoir Et encore une fois, et c’est très important, rien de ce qui sera payé n’affectera les parts du Sénégal »