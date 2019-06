Aliou a démissionné d’aucuns seraient tentés de dire : ENFIN !!! Mais ce n’est que le début de la lutte qu’ils essaient d’étouffer par tous les moyens.

D’abord pourquoi a-t-il tardé à le faire et pourquoi Macky n’a pas eu le courage de le limoger tout bonnement ?

Macky…A-t-il peur parce que Aliou est simplement un prête-nom ?

En tout état de cause il y a un mystère pas encore dévoilé. Cette caisse bien dotée qu’il gérait à la CDC sans n’avoir de compte à rendre et qui échappe au contrôle de tous les organes de l’ETAT ne pouvait passer à d’autres mains du jour au lendemain sans faire les derniers réglages, brouiller les pistes et ainsi effacer toutes traces susceptibles de nous élucider. Toutefois, ce n’est que partie remise car tôt ou tard la vérité finira par jaillir. Nous exigeons l’audit approfondi de sa gestion et partant voir s’il y a une connexion entre la CDC et la banque de Dakar.

Nous attendons aussi son limogeage au poste de Maire de Guédiawaye comme il a fait à Khalifa Sall et qu’on ne nous parle pas de poste électif car être Maire de Dakar est plus représentatif et plus prestigieux amis mais sa majesté avait choisi de le limoger en piétinant sur tous ses droits.

Je ne peux m’empêcher de décortiquer la lettre de Monsieur pétrole « Sale » qui, tout d’un coup devient un agneau et cherche à toucher nos cordes sensibles. Vous n’êtes point amnésique pour ignorer les faits récents qui se sont produits sous le magistère de votre frère. Ce n’est pas parce que votre mode de gouvernance se réduit à la CALOMNIE que vous pensez pouvoir l’utilisait aujourd’hui comme arme de défense. Je suis désolé mais vous vous en êtes déjà servi comme moyen d’accusation pour éliminer les candidats Karim et Khalifa et pour apeurer les autres alors cette carte est PERIMEE car son code a été déjà utilisé.

« Une véritable tragédie qui touche mon être en chair et en os, un homme qui éprouve des sentiments, qui a été élevé dans certaines valeurs cardinales, qui vit en société entouré de sa famille, ses amis et sympathisants. On semble malheureusement l’oublier …» Aliou dixit.

Je n’ai changé aucune virgule c’est Aliou qui parle ne vous étonnez guère. Cette personne que vous avez calomnié, accusé et jugé dans une cours d’exception au moment où il devait être traduit à la haute cours de justice qu’en dites – vous ? la CREI qui demande à l’accusé de fournir les preuves de son innocence qu’en dites –vous ?

Pensez-vous que vous êtes les seuls à jouir d’une bonne éducation, à avoir une famille, des amis et autres ?

Je crains que vous ne supportiez pas la prison car vous êtes en train de pleurer rien qu’à y penser. Malheureusement pour vous, elle sera ton passage obligé et votre demeure pour les prochaines années.

Dieu est juste c’est pourquoi au Cayor on nous apprend très tôt cette maxime qu’on a peut-être oublié de vous léguer : « il ne faut jamais faire à autrui ce que tu n’aimerais pas que l’on te fasse ».

Alors nous réclamons une justice égale et par conséquent qu’on vous mette en taule avec confiscation de votre passeport (même si pour rien au monde vous n’allez franchir le seuil de l’aéroport car dans les autres pays il n’y a pas la justice mackienne) et ce, jusqu’à l’éclatement de la vérité.

Je ne vous offre même pas la présomption d’innocence comme vous avez fait aux autres et pour moi vous êtes un VOLEUR et c’est à vous de montrer que vous ne l’êtes pas je suis la CREI !!!! QU’EN DITES –VOUS ?

Aliou nous revient encore plus minable toujours dans sa lettre de démission: « le Président au-delà du même sang que nous partageons sait mieux que quiconque dans quel moule de vertu, de sagesse et d’humilité nous avons été éduqués ensemble …. »

Pour une lettre de démission, Aliou met en chômage Farba Ngom et chante lui-même ses origines, il fait semblant de bomber le torse alors que c’est la peur qui a augmenté son rythme cardiaque. Ce dont nous sommes convaincu est que ces traits de caractère ne sont ni en votre frère ni en vous si l’on se réfère sur les actes que vous posez.

Alors Monsieur pétrole vous parlez de « caricature sans pitié » mais ici il s’agit de SCANDALE DU SIECLE et de VOL SANS SCRUPULE alors, malgré vos délires, votre monologue tel une personne en état d’ivresse, nous serons sans pitié car Macky nous a bien enseigné seulement contrairement à lui qui accuse avant d’avoir les preuves, nous, nous vous avons pris en flagrant délit notre vol.

Bien que le gaz soit incolore et inodore, (il a été odorisé pour des raisons de sécurité) il est cependant très INFLAMMABLE c’est dire que vous avez pris feu et avec vous, votre frère le justicier qui refuse de rendre justice en sombrant dans une campagne d’intimidation ou cherchant à changer de débat par l’intermédiaire de son Procureur particulier mais cela ne passera pas.

C’est une lutte citoyenne et votre tentative de faire croire que c’est un règlement de compte politique sera vaine. Vous avez choisi de sucer le sang de nous autre citoyen qui affronterons difficilement le quotidien, de nos enfants et nos petits-fils qui seront déshérités avant leur naissance.

Je ne répèterais jamais assez que Dieu ne regarde pas faire seulement le temps divin n’est pas celui des Hommes alors l’heure de payer vos dettes a sonné et personne ne pourra vous sauver. Macky a renié son père Abdoulaye Wade, trahi ses alliés de première et dernière heure alors sa dette est « NEGATIVE » donc il sait à quoi s’attendre en attendant si ce n’est Aliou c’est donc son frère !!!

Saa kadior