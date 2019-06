Républicains de tout le pays, ne baissons pas la garde ! Par Mamadou Ndiaye

Mes très chers frères républicains, il est, aujourd’hui, grand temps de montrer encore notre majorité au niveau du landerneau politique sénégalais. Depuis 2012, à la faveur de la deuxième alternance démocratique survenue au Sénégal ays, nous avons opté délibérément d’accompagner son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall dans sa politique de bonne gouvernance qu’il entend y installer. Aujourd’hui, des forces sournoises viennent de se liguer avec des gourous occidentaux , sans aucune honte, pour vouloir ternir l’image de notre nation en prenant appui sur les sornettes savamment véhiculées par ce média-bidon qu’est la BBC. On doit alors répondre à la hauteur du gros mensonge ourdi par cette opposition qui veut, coûte que coûte, brûler ce que nous avons construit pour le bonheur des paisibles citoyens sénégalais. Comme eux, on doit faire des rassemblements dans toutes les villes du Sénégal afin de montrer à la face du monde notre véritable force de frappe. Oui, le peuple souverain est toujours avec son Président-bienfaiteur son Excellence Monsieur Macky Sall. N’en déplaisent à ces pourfendeurs prêts à renverser notre héritage de paix et de stabilité pour des intérêts bassement matériels. On ne se laissera pas faire ; on ne doit pas se laisser faire ! Le problème du pétrole n’est plus technique et, nous en sommes convaincus. Le Chef de l’Etat Macky Sall vient d’être décoré en ce sens par une société experte en la matière, je veux nommer, Africa Oil and Power. J’interpelle les membres de la COJER Nationale, le MEER, le Mouvement National des femmes, le Cerma, les cadres, les mouvements de soutien, les anciens. A nous de nous lever pour faire face à ces brigands des temps modernes.

Mamadou Ndiaye alias Ndiaye Bambey