Pétrole et gaz sénégalais : un phrasaïsme oppositionnel ?

Notre pays, le Sénégal, longtemps immergé dans la boue du sous-développement, a, par la grâce divine, l’opportunité d’être rangé dans le cercle des pays développés. Cette bénédiction, qui n’est autre que la richesse de son sol en pétrole et en gaz est, aujourd’hui, sujette à bon nombre de spéculations. L’État est pointé du doigt par presque tout le monde. Pourquoi cet acharnement? L’État, aurait-il dilapidé nos ressources avant même qu’elles ne soient exploitées? L’opposition, s’accrocherait-elle à un sombre espoir de nuire au Chef de l’État afin de le voir incapable de diriger ce pays? Chacun y va de sa propre théorie. Qu’en est-il exactement?

Depuis la découverte de cette énorme réserve d’or noir dans notre sol, il ne se passe plus un seul jour sans que ce liquide précieux n’attise les débats. Et là encore, comme pour les élections, deux camps se sont créés: le Pouvoir et l’opposition. Normal, puisque c’est ce qui fait avancer la démocratie, c’est ce qui fait avancer le pays. Des sommes colossales, en termes de pots de vin ou primes de signatures sont avancées! Des attributions douteuses de marchés le sont aussi; des documents sont brandis ça-et-là. Ce fameux pétrole a installé un malaise fou au plus haut sommet de l’État.

Ousmane Sonko a été l’un des premiers à s’ériger contre, selon lui, l’attribution douteuse des marchés. Mais, pouvons-nous, en toute honnêteté nous fier à lui? Nous nous souvenons encore: il a été pris en flagrant délit de mensonge sur le dossier du TF avec sa commission de 12% mais également sa société Atlas et Mercalex sans oublier AB Partener et Tullow Oil.

Usain Bolt Mbaye, quant à lui, ne peut nullement donner de leçons de morale à qui que ce soit. Nous passerons outre le fait qu’il ait falsifié son certificat de mariage ( cela relève du domaine privé et malheureusement a atterri sur la place publique), mais il a permis à un des fossoyeurs de notre Afrique à blanchir de l’argent sur le dos du peuple qu’il était sensé défendre. Celui là, qui sciemment aide un Chef d’État à piller son pays, lui donnerions- nous du crédit?

Clédor Sène ( il a purgé sa peine nous dira t-on! Il a payé sa dette envers la société pour certains! Allez demander à la famille à laquelle il a arraché un fils, un père, un grand-père, un oncle, un frère….) est devenu le spécialiste des questions de bonne gouvernance et d’éthique.

Ces trois cités, de par leur périlleux, sanguinaire et machiavélique périple, ont-ils une parole sur laquelle nous pourrions nous fier? Sont-ils crédibles?

Nous ne pensons pas! Des énergumènes capables de prendre les enfants des autres pour un bouclier, qui s’enfuient dès qu’ils aperçoivent les forces de l’ordre, des gens capables de mettre fin à la vie d’une personne, des gens qui ne veulent qu’installer la haine, la psychose et le chaos, des gens qui aident d’autres à voler un peuple entier, bref! Des gens peu recommandables, accorderons-nous un soupçon de sérieux à leurs élucubrations venimeuses?

Le constat amer est qu’ils n’ont toujours pas digéré leur défaite lors de la dernière présidentielle. Ils ont été noyé dans la mer marron-beige et qu’ils ont trouvé des moutons de panurge en la personne de Clédor Sène et autres soi-disant du parti de la société civile pour sortir leurs insanités.

Cette affaire aux relents d’une volonté de destabilisation du pays, et par là même de certains hommes, est indigne de quelqu’un qui dit « aimer son pays ». Le Président Macky Sall n’a pas son pareil en matière de bonne gouvernance, raison pour laquelle notre pays est tout le temps cité en exemple. Pour preuve, il a récemment été désigné « homme de l’année » du secteur pétrolier africain par la société Africa Oil & Power, en reconnaissance de ses efforts visant à relancer l’économie sénégalaise et à créer un marché attractif pour le pétrole et le gaz. Et ce, au moment où les tonneaux vides empestent le paysage médiatique.

En effet, pour s’assurer que les nouvelles recettes pétrolières du Sénégal profiteront directement au pays, SEM Macky Sall a plaidé pour un nouveau code des hydrocarbures, qui a été approuvé par l’Assemblée nationale cette année, et il a également créé le Cos-Petrogaz pour superviser le secteur pétrolier et gazier et délivrer des licences.