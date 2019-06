Aliou, mon cher frère, vous n’êtes pas comme eux.

Ce 24 Juin 2019, votre déclaration faite à GUEDIAWAYE a fait frémir les croyants de tous les coins et recoins du Sénégal, la main droite posée sur le CORAN. Aliou mon frère, vous n’êtes pas comme eux franchement car ils ne feront jamais ce que vous venez de faire: jurer sur le Saint Coran pour dire la vérité.

Nous savons que vous ne vous garderez jamais de confondre le livre sacré de Dieu dans l’honneur et la dignité d’avec des accusations et préjugés féroces qui remettent en cause toutes les vertus humaines à la pointe des lèvres de bouches ensanglantées, toujours propres à détruire d’honnêtes citoyens sans pousser encore le bouchon pour faire éclater la vérité afin de vous libérer et libérer vos proches et tous ceux qui vous soutiennent.

A eux de jouer, ils continueront à mentir car ils ne croient pas en Dieu. Ils ont la haine dans l’âme, la rancune au cœur et la vindicte dans le sang. Pauvres opposants, ressaisissez- vous pendant qu’il est encore temps.

Vos méthodes calquées sur les contrevérités, les calomnies, les accusations fallacieuses ne pourront jamais ôter la probité morale de l’être. Dieu a fait que partout où la probité morale, surtout celle d’un chef règne, son supplément n’est pas inutile, et que pensez de celui qui l’use de manière noble pour donner satisfaction à la société?

Ne voyez-vous pas, depuis la campagne de la présidentielle jusqu’aujourd’hui, que vos actes que la honte et l’honneur n’ont point empêchés sont couverts par la fausseté et l’échec ? C’est La fausseté qui rend l’homme hypocrite et menteur; c’est elle qui lui fait mentir à longueur de temps; or le mensonge est le plus grand des péchés. Le menteur n’a pas foi en Dieu, il est prêt à verser le sang de quelques ignorants qui le croient pour un privilège indiscret qu’il devrait oublier, pour une vie paisible et bénéfique méritée. C’est le mensonge qui plonge un pays en guerre, transforme les gens en furie infernale; c’est le mensonge ô Dieu puissant! Qui peut armer la main d’une communauté, d’une ethnie ou d’une famille contre ses propres parents, frères, sœurs, amis…Que force reste à la loi et que la justice tranche avec rigueur pour anéantir les menteurs comploteurs et manipulateurs.

Tous les sénégalais de bonne foi qui ont regardé la vidéo de votre déclaration de ce 24 Juin 2019 ont eu leurs âmes tremblantes à cette idée horrible de vous réclamer 400.000F, allant jusqu’à confectionner des maillots de l’équipe nationale en compétition à la CAN en Égypte. Nous rendons grâce au moins à Celui qui sonde les cœurs des croyants: Dieu l’omniprésent, l’Omnipotent d’avoir éloigné de nous une honte affreuse qui allait inspirer en nous, qui sommes avec votre cher frère son Excellence le président Macky SALL, que regrets et déceptions. Alhamdoulilah Dieu merci. Vous venez de poser un acte fort qui apaisera les esprits et ouvrira le boulevard à la justice pour faire son travail.

Connaissez-vous un déshonneur égal à la honte dans un groupe dirigé par un honnête homme comme votre cher frère dont la base de toutes ses vertus est HUMANITÉ ? Que diront ses pires ennemis qui cherchent à l’humilier matin et soir si vous n’aviez pas juré que vous ne dites rien d’autre que la vérité en posant la main sur le Saint Coran ? Heureusement que vous n’avez pas oublié que le citoyen doit sa vie à la patrie, et n’a pas le droit d’en disposer les habitants sans le congé des lois qui lui confèrent les prérogatives.

O mon cher frère Aliou! Vous aimez sincèrement la vertu car vous venez de nous la servir à sa véritable mode et non à la mode des politiciens de l’opposition dite radicale. Ces politiciens ne sont vertueux que quand il n’en coûtera rien de l’être ; c’est à dire devant les foules de personnes, sur les plateaux de télévision et de radios. TULLOW OIL, ATLAS MERCALEX AB PARTENERS, SCP- ECUMES ou INTERNATIONAL MINING COMPANY (IMC) sont toujours à clarifier ; peut-être si les concernés avaient fait comme vous, poser la main sur le Saint Coran et jurer qu’il n’y a rien de compromettant avec ces firmes ou sociétés et que tout est clean, voilà qui soulagerait plus d’un.

Les murmures des gens oisifs, des méchants,

Qui cherchent à s’amuser des malheurs d’autrui, et voudraient avoir toujours quelque

Histoire nouvelle à raconter pour se faire de nom vont sombrer dans votre foi musulmane que vous venez de montrer à la face du monde Aliou. Voilà vraiment un grand motif pour s’enorgueillir. Nous sommes vraiment fiers et nous sommes tous libérés par votre sincérité. Vous avez osé donc sacrifier les honneurs de titres nominatifs face au devoir, à la dignité, à la loyauté envers votre frère de peur qu’on ne vous accuse d’entraver son second mandat. Vous avez bien fait mon cher Aliou. Que Dieu vous garde et vous guide vers le bon côté. Amine.

Malick Wade GUEYE, Espagne