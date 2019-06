Macky procède à des changements au …Palais et à L’APR

Le président Macky Sall est dans la tourmente. Affaibli par le scandale du pétrole qui éclabousse son « petit frère », le président de la République Macky Sall a procédé à des changements à deux niveaux : au palais et dans parti l’APR.

Abdou Latif Coulibaly devient le porte-parole de la présidence la République et Seydou Gueye devient ministre chargé de la communication du Palais.

Marième Badiane et Thérèse Faye quittent respectivement la tête du mouvement des femmes apéristes et la convergence des jeunes du parti présidentiel. Macky Sall a nommé hier la ministre Ndèye Saly Dieng et le jeune Moussa SOW, Responsable Jeune du département de Linguère, pour remplacer Madame Marième Badiane et Thérèse Faye DIOUF