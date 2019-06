Le ministre de la justice saisit le procureur général pour mener des poursuites contre les auteurs des audios et vidéos qui « insultent » les confréries et la religion. «Ces propos d’une virulence sans réserve aucune, dans un discours de nature à saper notre cohésion sociale, sont intolérables et constituent une menace pour notre stabilité nationale. Soucieux de préserver la cohésion qui a toujours guidé les relations entre les différentes confréries et familles religieuses de tous bords le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall, a instruit le Procureur général près de la Cour d’Appel de Dakar de faire ouvrir une enquête afin que «les auteurs de tels faits, soient identifiés et sanctionnés, conformément aux lois en vigueur» selon un communiqué rendu public.