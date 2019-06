Venu refaire bonne foi avec les populations du Fouladou après sa nomination au poste de directeur des domaines, ELHADJI Mamadou Diao dit Mame Boye a entreprises des actions citoyennes dans la ville de Kolda. Ici, le directeur des domaines et son équipe, ont tenu un investissement humain. Des associations et groupes de jeunes conviés à cette opération ont répondu à l’appel de ce fils de la localité. L’objectif est d’offrir aux populations urbaines un cadre de vie meilleure. Un corps sain dans un environnement sain, le directeur des domaines l’a bien compris et l’exécute au grand bonheur de tous. Plusieurs artères et autres places publiques ont fait peau neuve grâce à l’engagement des uns et des autres aux cotés de Mame Boye Diao qui a initié cette activité pour non seulement rendre propre sa propre ville, mais aussi répondre à l’appel du chef de l’État dans sa volonté de rendre reluisant l’environnement et le cadre de vie à travers le pays.

ELHADJI MAEL COLY