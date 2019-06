Écho de la CAN…Le Mali a corrigé la Mauritanie

Mali 4-1 Mauritanie

Buts : Abdoulay Diaby (37e), Marega (45e), Adama Traoré II (55e), Adama Traoré I (73e) pour le Mali // El Hacen (72e) pour la Mauritanie

C’est ce qu’on appelle soigner son entrée.

Quelques heures après le match nul poussif de la Tunisie, l’autre favori du groupe E, face à l’Angola, le Mali a largement battu (4-1) son voisin mauritanien à Suez.

Les Aigles ont d’abord fait la différence dans le dernier quart d’heure de la première période. On le sentait venir, après une série d’occasions de but plus ou moins nettes, dont celles de Marega. Le buteur du FC Porto, après l’ouverture du score somptueuse de Diaby (1-0, 38e), d’une superbe frappe dans la lucarne, avait mis son équipe un peu plus à l’abri en transformant un penalty accordé après une faute de Diallo sur L. Coulibaly (2-0, 44e).

Puis Adama Traoré, le joueur prêté au Cercle Bruges par Monaco en 2018-2019, y est allé de sa petite réalisation, sur un nouveau tir expédié d’une vingtaine de mètres (3-0, 55e). En revenant au score sur un penalty d’El Id – le premier des Mourabitounes en phase finale de CAN –, les joueurs de Corentin Martins pensaient pouvoir s’offrir un dernier quart d’heure à suspense.

Leurs illusions n’ont duré que deux minutes, le temps que l’autre Adama Traoré, celui d’Orléans, marque un des plus beaux buts de la CAN, d’une frappe enroulée du gauche, tentée encore une fois à l’extérieur de la surface.

Une large victoire qui met un peu la pression sur la Tunisie, prochain adversaire des Aigles maliens vendredi…

Mali (4-2-3-1) : Diarra – H. Traoré, Wagué, M. Fofana, Koné – Samassekou, L. Coulibaly – Diaby, A. Traoré (Ad. Traoré, 61e), Djenepo (Doumbia, 61e) – Marega. Sélectionneur : Mohamed Magassouba

Mauritanie (4-4-2) : Diallo – Demba (Diaw, 53e), N’Diaye, Ab. Ba, A. Abeid – El Id, K. Camara, Yaly, I. Coulibaly (Khalil, 46e) – Ad. Ba, Diakité. Sélectionneur : Corentin Martins