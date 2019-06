Daniel Alves ne prolongera pas son contrat avec le PSG. Le Brésilien l’a annoncé sur Instagram dimanche. Une décision prise par la direction parisienne, plus satisfaite de son défenseur. C’est un départ qui était dans les tuyaux depuis semaines. La nouvelle a été officialisée hier de la fin de l’histoire entre Dani Alves et le PSG. Après deux saisons à Paris, le contrat du Brésilien n’a pas été renouvelé. Et ce départ est la décision de l’état-major parisien. Plusieurs éléments ont poussé la direction à prendre cette décision. Premièrement sportivement, depuis l’élimination parisienne face à Manchester United, Dani Alves était dans le viseur du staff sportif. Sa prestation a déplu mais à surtout déçu. Son rendement depuis plusieurs mois en match mais aussi ces entraînements ont intrigué le staff de Tuchel.

Tuchel et son staff intrigués par son investissement

Un autre élément a agacé plusieurs dirigeants du PSG: c’est l’interview de Dani Alves accordée à RMC Sport et Team Duga le 11 avril. Dans ses propos l’ancien joueur du Barça expliquait: « je sais comment gagner, j’aimerais qu’on m’écoute plus ». La direction n’a pas apprécié qu’il remette en cause publiquement l’institution, surtout dans un contexte dans lequel le club souhaite remettre l’autorité au cœur du projet parisien, avec l’arrivée de Leonardo et comme le démontrent les propos du président Parisien Nasser Al Khelaïfi dans France Football ces derniers jours.

Des mots qui ont aussi agacé ses coéquipiers qui, en privé, évoquaient ses prestations insipides. Son attitude a pu paraître hautaine et arrogante auprès de certains au club. D’autres proches du club regrettent que Dani Alves ait pu participer parfois au sein du club au repli sur soi des Brésiliens. Enfin, il y a aussi un élément financier. Son salaire qui avoisinait les 9 millions d’euros bruts n’était plus justifié selon le PSG qui, en raison des contraintes du fair-play financier, souhaitait se concentrer sur d’autres priorités.

En privé, certains proches de la direction rappellent aussi que son arrivée à Paris n’était pas liée à l’arrivée de Neymar au PSG. Dani Alves est arrivé avant Neymar à Paris. L’arrivée du défenseur était une opportunité pour la direction surtout dans un contexte diffèrent. Dans le but d’acquérir de l’expérience mais aussi dans le but de battre Manchester City qui était tout proche de le signer, le PSG avait souhaité l’arracher au club anglais.