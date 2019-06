Bignona-Savoie: La coopération prend un nouvel envol

La cooperation Bignona-Savoie veille de plus de trente ans monte en puissance avec un nouveau contrat de partenariat lancé à Bignona pour une durée de 4 ans.

A compter de ce mois de juin 2019, un autre programme de coopération lie le département de Bignona et celui de Savoie pour 4 ans, il a été lancé à Bignona en présence des acteurs concernés. Pour la partie savoyarde comme pour Bignona, c’est une nouvelle étape qui vient de démarrer et qui va porter leur partenariat à un niveau plus élevé. Cet ambitieux nouveau programme a pris en compte les intérêts des uns et des autres. Ce ne sera pas de l’assistanat mais un partenariat gagnant-gagnant dont les contours ont été élaborés par les deux parties de commun accord.

Pour aller plus loin, 5 axes principaux ont été identifiés à savoir environnement, gouvernance, économie, action sociale et jeunesse

Pour réussir ce nouveau bail de coopération il faut des femmes et des hommes engagés mais aussi des moyens. C’est pour cette raison que les deux institutions partenaires ont prévu dans leur budget respectif des montants pour financer des projets communs. Cependant, pour chaque projet, le recours à des Co financeurs est prévu.

Booster le développement durable, faire la promotion du bien vivre ensemble par l’action sociale et les activités de jeunesses sont entre autres les objectifs visés dans ce nouveau programme de partenariat qui lie Bignona et Savoie pour les 4 prochaines années

L.BADIANE pour xibaaru.sn