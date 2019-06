Après la démission d’Aliou Sall suite au reportage de la BBC sur le scandale de corruption dans les contrats pétroliers, la coalition Aar liniou bokk prend acte mais pose trois conditions : « livrer à la justice tous ceux qui sont cités dans le Rapport de l’IGE, dont elle demande d’ailleurs la déclassification, ainsi que dans le reportage de BBC ou dans tout autre document lié à ce scandale; renégocier, dans les meilleurs délais, et dans des conditions de transparence totale, tous les contrats léonins négociés et signés sur le dos du peuple sénégalais, privant le Sénégal de ses richesses pétrolières et gazières au profit de multinationales étrangères et de leurs relais et complices locaux; recouvrer tous les avoirs détournés indûment, et placés ou en voie d’être placés, dans les comptes bancaires au Sénégal ou dans des paradis fiscaux à l’étranger »