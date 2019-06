Affaire des faux médicaments de Touba Belel, le dossier est réouvert

L’affaire des faux médicaments saisis par les éléments du poste de gendarmerie de Touba Belel est loin de connaître son épilogue. En effet, après le verdict du Tribunal de Grande Instance de Diourbel qui avait condamné les auteurs de cette infraction, le guinéen qui faisait partie de cette bande a obtenu une grâce présidentielle. D’ailleurs sa libération avait suscité plusieurs contestations des populations qui n’arrivait pas à comprendre la décision du chef de l’État.

De guerre lasse, l’association des pharmaciens avaient monté au creneau pour denocer avec vigueur la réaction du président Sall.

Ce dernier a reconnu après l’audience accordée aux pharmaciens de s’être trompé et par conséquent le dossier doit être reouvert. C’est maintenant chose faite mais cette fois – ci c’est à la Cour d’Appel de Thiès de se saisir du dossier.

L’avocat Maitre Abdoulaye Babou estime que cette situation est dans l’ordre. normal des choses pour que fléau causé par le trafic et la vente des faux médicaments puisse être combattu. Selon la robe noire, les faux médicaments tuent plus que les accidents de la circulation et par conséquent le gouvernement doit être plus rigoureux face à cette situation.

En attendant le verdict de la Cour d’Appel de Thiès, le guinéen condamné et gràcié est retourné dans son pays natal auprès des siens. Pour rappel, les pandores de Touba Belel avaient saisi il y a de celà quelques mois un camion transportant une importante quantité de faux médicaments estimée à plus d’un milliard de nos francs en provenance de la Guinée et comme destination la capitale du mouridisme, Touba.