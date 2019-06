Déclaration

ALLIANCE POUR LA REPUBLIQUE (A.P.R.)

TRAVAIL-SOLIDARITE-DIGNITE

MOUVEMENT NATIONAL DES ARABISANTS REPUBLICAINS

(MNAR)

Le Mouvement National des Arabisants Républicains observent avec intérêt l’actualité national agitée récemment par un documentaire sur le dossier pétrolier et gazier du Sénégal . Le MNAR tout ‘en renouvelant sa confiance à la justice de notre pays pour un traitement équitable pour l’intérêt de la nation ;s’indigne de la volonté manifeste de récupération politique de certains hommes mal intentionnés et de groupes de personnes victimes de déperdition scolaire, et qui se disent société civil en perdre de crédibilité et de légitimité qui profitent de la situation pour régler des comptes et s’attaqués à la personne du Président de la République .

Vu la complexité du secteur pétrolier, gazier et ses exigences en matière technique et le dernier de rapport de l’ITIE classant le Sénégal premier en Afrique et quatrième sur le plan mondial en matière de transparence dans ce domaine, le satisfécit décerné au Président Macky SALL par l’Africa Oil Power faisant du Président de la République l’homme de l’année du secteur pétrolier Africain. Et les importants enjeux politique et économique qui y sont liés .Ajouter à cela une situation géopolitique mondial et sécuritaire de la sous – région en ébullition .

Vu le contexte poste électoral du paye , ou l’opposition a subit une lamentable défaite et qui par tout les moyens même non conventionnel, veut passer par le frère du Président pour accédé a un pouvoir que le peuple souverain leur a privé il y’a juste 4 mois et une société civil en manque de repère et qui cherche à se faire entendre aux agents recruteurs de grandes compagnies pétrolières .

Vu que ce dossier a été pris en charge par la justice pour éclairé la lanterne des Sénégalais et rendre justice au nom de tout le peuple; le MNAR face au risque d’une déstabilisation demande aux autorités de prendre toutes leur responsabilités dans la gestion de cet affaires en interdisant toutes manifestions qui concernent un dossier pendant devant la justice en fin d’éviter de mettre la pression sur les institutions judiciaires .

Le MNAR croit en la maturité du peuple Sénégalais pour déjouer toute tentative de manipulation de sa conscience collective. Le MNAR appelle les Sénégalais réputé conscient et en avance sur la classe politique et des anti – modèles qui cherchent à se passer de porte-parole d’une population qui n’aimerais pas voir leurs enfants suivent la même trajectoire .

En fin face à cette tentative de rendre notre paye ingouvernable et de déstabilisation de nos institutions le MNAR s’engage à mettre en place un front républicain pour organiser des rassemblements tous les vendredi pour apporter une réplique citoyenne aux détracteurs de nos institutions.

Fait à Dakar, Lundi 24/06/ 2019

Le Coordinateur

Souleymane GUADIAGUA