URGENT-Macky vire El Hadj Kassé…

Il fallait s’y attendre et xibaaru l’avait annoncé dans un article intitulé « Macky en colère va virer son ministre en charge de la communication ». Eh bien c’est chose faite….El hadj Kassé, le ministre en charge de la communication du Palais a été viré hier.

Réunion secrète

C’est lors d’une réunion secrète tenue à huis clos entre le président et ses plus proches collaborateurs. Et c’est à l’issue de cette réunion secrète que les grandes décisions ont été prises. Le président a exigé séance tenante le limogeage d’El hadj Kassé. Ce dernier a été victime de ses propos sur le plateau de la TV5Sur la chaine de télé française, El Hadj Hamidou Kassé, ministre et conseiller du Président sénégalais a affirmé que « 250 000 dollars ont été versés sur le compte d’Agritrans, une société appartenant à Aliou Sall, le frère du chef de l’Etat ». Et El Hadj Kassé de confirmer que ce n’était pas une explication mais des infos dont il dispose…

El Hadj Kassé a-t-il été victime de sa stratégie à vouloir laver de tout soupçon le président en enfonçant son jeune frère ?

Sa stratégie n’a pas été payante car Aliou Sall a été le premier à réagir à sa déclaration en démentant publiquement les informations de Kassé…Ce dernier libéé maintenant de toutes ces fonctions va devoir faire face à la plainte du « petit frère » du Président…