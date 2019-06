En plein PetroSall, le bal des prétendants pour la Mairie de Dakar s’annonce.

Au sein de la République du Sénégal émergent, les ambitions et les candidats s’échauffent en vue des municipales de 2020

Je vais dire attention « Pas de bordel ! » Jusqu’ici, il n’y’a pas de consigne passée par l’entourage du Président Macky Sall relativement aux élections locales.

Le dernier arrivé à Dakar, un des plus rejeté à Mbacké et mal aimé du pays aujourd’hui après avoir lamentable échoué plusieurs fois dans sa ville d’amour. Vient prétendre plus ou moins officiels à la candidature pour la tête de liste dakaroise aux municipales en 2020, le irrespectueux, vice-président de l’assemblée nationale et président de l’assemblée de la CEDEAO, n’est pas le moins déterminé. « Je ne me serais pas lancé dans l’aventure si je pensais que ce serait impossible d’être désigné », Mais est ce qu’il pense que les dakarois sont des prostituées pour avoir une telle ambition.

Au vu du score record obtenu à Dakar par Macky Sall à la présidentielle, les dirigeants de l’APR peuvent supposer que « la capitale est gagnable en 2020, d’où ce clown tire son ambition ».

Dans un peu moins d’un an, se tiendront les élections locales et municipales. Un test de légitimité en début de second mandat pour Macky Sall, et peut-être, au-delà, de la coalition Benno Bokk Yakaar, si la dynamique unitaire est toujours maintenue dans un contexte politique paradoxal au Sénégal de PetroSall, je compte sur des personnes comme Moustapha Diakhate qui a la constance morale de convaincre le non moins vice-président de l’assemblée pour qui pour jusqu’ici, on ne lui connait aucune base politique à Dakar, mais on le retrouve au centre de toutes les manigances pour insulter la probité morale des Dakarois.

Abdoul Aziz Thiaw

Candidat aux Elections Locales Pour la Mairie de Ouakam