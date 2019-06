SONKO, Abdoul MBAYE, TAS…Le Cartel de populistes

L’opposition sénégalaise, opte pour un Impérialisme moderne

Incapable de proposer aux populations sénégalaises un projet de société, et manquant de vision claire pour l’avenir du Sénégal, l’opposition a décidé l’instauration d’un Impérialisme moderne dans notre pays. C’est le cas de le dire. Elle est pourrie par un regroupement politiquement infréquentable et décadent dont certains des animateurs sont toujours dans la haine et les hostilités. Leur activisme politique extrémiste est unique. Tout le problème réside dans la conception absurde, erronée et étriquée qu’ils ont du pouvoir. Avec leurs discours populistes, ils seraient les seuls représentants du peuple véritable, alors que le peuple souverain vient d’élire avec 58% des voix le véritable représentant du peuple le 24 février 2019, en l’occurrence le Président Macky SALL. Malgré cette victoire incontestable du Président, ils sont toujours dans une logique anti-démocratique et rétrograde de la conquête du pouvoir. En réalité, ils n’ont jamais voulu de la démocratie et ils n’en veulent pas. Ils ne croient pas au passage démocratique de témoin. Ils espèrent arriver au pouvoir par la conjuration et les tumultes tragiques. Leur stratégie est toute simple. Ils opèrent dans une sphère d’intoxication ciblée et circonscrite qui elle-même se réduit comme une peau de chagrin. Conscients du fait qu’ils ne bénéficient pas du soutien populaire, il leur faut permanemment causer la désunion. Peu importe ce que ça peut coûter à la paix et la quiétude sociale des populations sénégalaises. Pour eux, la fin justifie les moyens. Leur rhétorique qui se caractérise par un recours systématique à la démagogie, à travers une manipulation fantaisiste de la vérité qui vise tout simplement à saper les espoirs des citoyens, particulièrement sa composante jeune, est un crime envers les générations futures. Aucun doute que nous sommes face à des activistes prêts à mettre notre pays à feu et à sang pour leurs propres intérêts et leurs ambitions politiques. Ce discours populiste, qui cherche à dresser le peuple contre les autorités dirigeantes, la justice, les patrons d’entreprise et les médias, par des accusations non fondées de corruption, doit inciter cette jeunesse sénégalaise intelligente à revoir son soutien. Car la violence, la vulgarité et le mépris dans leurs propos, leurs écrits et leurs actes sont les seuls arguments de leur projet de société. C’est seulement de cette manière qu’ils entendent s’opposer, conquérir le pouvoir et l’exercer de la manière la plus fasciste. Comme l’a dit Albert Camus : « Toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme. » Il est grand temps que cette jeunesse intelligente et patriote prenne ses responsabilités pour assurer son bel avenir dans un Sénégal producteur de pétrole et de gaz. Comme le dit Mr Mohamed Moustapha DIAGNE, président de Synergie Républicaine : « Une opposition responsable et patriotique aurait encouragé les jeunes sénégalais à se ruer vers les métiers du pétrole et du gaz.»

En réalité, Ousmane SONKO, Abdoul MBAYE, Thierno A. SALL, sous leur manteau de chef de parti, forment un cartel d’ethnocentristes, de populistes et de confusionnistes où chaque groupe joue au plus insolent pour cacher une intégrité plus que douteuse. Ils font usage des médias et des réseaux sociaux pour intoxiquer des honnêtes citoyens, les tromper, les mobiliser sur des fausses bases et faire du Sénégal un pays ingouvernable. Cette jeunesse consciente du Sénégal doit mettre fin à la « sous-traitance politique » à elle confiée et arrêter de jouer le jeu des politiciens pétochards, des pantins de puissants lobbies impérialistes. Jeunesse sénégalaise, d’ici et de la Diaspora, sachez qu’actuellement au Sénégal, il n’y a pas une vraie opposition. En face de la majorité, il n’y a pas de face pour lui faire face. Il n’y a que des masques. Les manœuvres dilatoires, les faux-fuyants, sont contre-productifs et ne peuvent être des réponses à des questions liées à la gestion de notre chère patrie. Comme l’a dit Napoléon Bonaparte: « La première des vertus est le dévouement à la patrie. »

Aliou Ndao FALL

Secrétaire national chargé de la Diaspora/Apr

Et Délégué régional de la Diaspora.