Le retour des « défenseurs » de Macky au…Palais

Le président Macky s’en était séparé lors du dernier grand remaniement gouvernemental. Aujourd’hui ils reviennent par la grande porte. Il s’agit de deux anciens secrétaires généraux du gouvernement : Seydou Gueye et Abdou Latif Coulibaly.

Hier, le président de la République a convoqué une réunion secrète pour faire le point après les déclarations de son ministre en charge de la communication qui a attisé le feu déjà embelli par le scandale de BP-Pétro tim qui enfonce le « petit frère » du Président.

Lors de cette réunion trois grandes décisions ont été prises :

Limogeage du ministre en charge de la communication

Seydou Gueye devient ministre en charge de la communication du Palais

Abdou Latif Coulibaly devient le nouveau porte-parole du Palais

Avec ces décisions, les erreurs de casting du président lors du dernier réaménagement semblent être corrigées. Mais il reste encore à revoir le porte-parolat du gouvernement qui est entre les mains inexpertes de Madame Ndèye Tické Ndiaye Diop, Ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications.

Mais la plus grande absente du casting du président restera toujours la primature. Macky Sall paye cher la suppression de la fonction du premier ministre qui était son fusible et son principal bouclier. Avec une primature, les attaques étaient toutes interceptées par le premier ministre et sa horde de conseillers et experts. Aujourd’hui le boulevard vers le palais est vierge et l’opposition y règne en maitre.