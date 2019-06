IEF Bignona 1 : 30 Enseignants capacités dans le cadre de la protection de l’enfant

Synergie des acteurs autour de l’enfant pour lui permettre d’étudier dans un environnement protecteur, tel est entre autres l’objectif visé par le projet RAP (renforcement de l’appui à la protection de l’enfant). Après un premier lot d’acteurs, 30 enseignants du préscolaire, de l’élémentaire, du moyen secondaire et des daaras ont été capacités dans ce sens à l’IEF de Bignona 1 à l’occasion d’un atelier de trois jours. La problématique de la violence faite sur les enfants élèves est surtout plus ressentie dans des milieux défavorisés et c’est pour cette raison que l’inspecteur de l’éducation et de la formation de Bignona 1 a invité les acteurs à plus de vigilance mais aussi et surtout à s’engager. Mieux, l’IEF a insisté sur l’aspect démultiplication de ces ateliers au niveau école ou cellule pour qu’à l’heure du bilan, le maximum d’acteurs soit touchés afin qu’il y’ait changement de comportement. Et tout cela, pour que tous les enfants, sans exclusive puissent aller à l’école dans de meilleures conditions.

Mamadou Lamine Badiane pour Xibaaru