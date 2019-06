Halle Berry victime d’un harceleur qui en avait après sa…

Halle Berry n’est pas la première femme à être la victime d’un harceleur. Mais cette fois, ce n’est pas l’actrice qui était visée, mais sa maison.

C’est une histoire totalement abracadabrantesque. Halle Berry a été la victime, non pas d’un accident cette fois, mais d’un harceleur. Et l’homme n’en avait pas après elle comme c’est souvent le cas pour les actrices, mais après sa maison, à Los Angeles. Il a tout simplement décidé d’en faire sa propre demeure.

Les faits ont commencé il y a quelques mois, en janvier, comme le rapporte le site TMZ. Ronald Eugene Griffin, 59 ans, s’est rendu sur la propriété de la star pour essayer de changer les verrous avant de prendre la fuite avec l’arrivée du jardinier de l’actrice, qui affiche toujours un corps parfait. Mais l’histoire ne fait que commencer. Deux mois plus tard, en mars, les policiers ont reçu un appel des employés de Halle Berry les prévenant d’une intrusion. Il s’agissait à nouveau du même homme qui, cette fois, n’est pas venu seul. Il a en effet emmené un serrurier avec lui afin de pénétrer dans la maison et clame en plus qu’elle lui appartient, et présenté un document pour le prouver.

À l’arrivée de la police, l’homme a eu l’audace de répéter que la maison lui appartenait, et que les employés de l’actrice étaient des intrus. Mais les détectives de la police de Los Angeles ont rapidement déterminé que le document présenté par Ronald Eugene Griffin était un faux. Interrogée par la police, l’ex-femme d’Olivier Martinez a assuré ne pas connaître l’homme qui a tenté de s’accaparer sa maison. Mais pire encore, de son côté, il ignorait qu’il s’agissait de la demeure de l’actrice. Pas de bol pour Halle Berry.