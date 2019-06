Au menu de la journée de lundi à la CAN 2019, les rencontres Côte d’Ivoire-Afrique du Sud (groupe D), mais aussi Tunisie-Angola et Mali-Mauritanie (groupe E).

Cette journée de lundi s’ouvrira par le choc entre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud. Après la victoire sur le fil du Maroc aux dépens la Namibie (1-0), cette rencontre permettra aux Eléphants et aux Bafana Bafana de s’étalonner. Les deux équipes, qui ont volontiers laissé le rôle de favori du groupe au Maroc, ne peuvent plus se cacher et tenteront de répondre aux Lions de l’Atlas en l’emportant. Si les Ivoiriens y parvenaient, ce serait une première dans leur histoire face aux Sud-Africains. Avec Nicolas Pépé d’un côté et Lebo Mothiba de l’autre, la partie aura une petite coloration lilloise.

Se joueront ensuite les deux rencontres du groupe E, basé à Suez. La Tunisie tentera de confirmer face à l’Angola les bonnes impressions laissées lors de ses matchs de préparation, qui la virent notamment s’imposer en Croatie. De retour en phase finale après une éclipse de six ans, les Palancas Negras (Antilopes Noires) chercheront à surprendre contre un adversaire qu’elles n’ont jamais battu jusqu’alors. Pour le premier match de son histoire en phase finale de Coupe d’Afrique, la Mauritanie se mesurera ensuite au Mali, avec l’objectif de faire au moins aussi bien que Madagascar, qui a accroché samedi une autre équipe de l’Ouest, la Guinée (2-2). Mais les Aigles, en mode reconquête après les échecs de 2015 et 2017, n’entendent pas se laisser voler dans les plumes.

LA DÉCLA : IBRAHIM KAMARA (SÉLECTIONNEUR DE LA CÔTE D’IVOIRE)

« Nous venons en terre égyptienne avec une équipe que nous sommes en train de bâtir, une équipe assez jeune. Notre ambition est de mieux représenter notre pays, d’aller le plus loin possible dans la compétition. Après, les matches nous révèleront nos limites. »

LE JOUEUR À SUIVRE : NICOLAS PÉPÉ (CÔTE D’IVOIRE)

Retenu pour la CAN 2017, Nicolas Pépé n’avait pas joué la moindre minute. L’attaquant du LOSC, auteur d’une saison affolante, va faire ses vrais débuts en Coupe d’Afrique cette année en Egypte. Auteur de son premier but sur le sol africain en mars dernier face au Rwanda (3-0) à Abidjan, le vainqueur du Prix Marc-Vivien Foé 2019 entend démontrer qu’il a aussi pris une nouvelle dimension en équipe nationale.

Programme du jour

Groupe D :

16h30 : Côte d’Ivoire – Afrique du Sud

Groupe E :

19h00 : Tunisie – Angola

22h00 : Mali – Mauritanie