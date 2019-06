Carnet blanc : Alioune Badara Ly prend une « ñaarel »

Cet aménagiste – cartographe de son état et, par ailleurs, Président Directeur Général de l’APM Technologies, vient de se convoler en justes noces avec la pimpante Aïcha Niang. La nymphe s’adjuge, ainsi, la 2ème place (« ñaarel) au foyer des Ly. Comme pour dire, le Coordonnateur national du défunt mouvement « Initiative pour la Réélection de Macky en 2019» (IRM /2019) a, tout simplement, quitté son domicile sis à l’Unité 15 des Parcelles Assainies de Dakar et a , ensuite, pris le large du littoral pour se rendre á la Ville des Signares(Saint Louis du Sénégal) afin de choisir l’élue de son cœur.

Nous souhaitons un heureux ménage á M. et Mme Ly et, surtout, beaucoup de bouts de bois de Dieu. Amen!