Olympiades de Sciences de Sédhiou : 68 PRIX décernés…

Ils sont 68 élèves de l’élémentaire et du secondaire à recevoir leurs distinctions aux Olympiades régionales de mathématiques et de sciences initiées par l’académie de Sédhiou.

Les heureux récipiendaires ont reçu leurs médailles au cours d’une belle Fête de l’excellence tenue ce samedi à la Chambre des métiers.

Les récompenses sont composées entre autre de matériels didactiques et de vélos.

Les filles se sont bien distingués dans cette compétition avec 59 % .

En terme de performance l’Ief de Sedhiou caracole en tête avec 30 prix dont 8 en or, 9 en argent et 11 en bronze .Elle est suivie de Bounkiling qui obtient 22 prix dont 12 en or ,6 en bronze et 4 en argent tandis que Goudomp se contente de 16 prix dont 2 en or,7 en argent et 7 en bronze.

Suivie de Sedhiou, la palme de l’excellence revient à l’IEF de Bounkiling qui décroche une douzaine d’olympiades en or alors que Goudomp enregistre seulement 2.

Le collège Amadou Mapathé Diagne avec ses 7 prix dont deux olympiades d’or occupe la première place des établissements moyens de l’académie qui ont participé à ce concours qui contribue à la promotion des disciplines scientifiques.

Mention spéciale à la lycéenne, Mariama Diouldé Diallo qui a décroché quatre une Olympiades en or, en argent et deux en bronze.

SedhiouNews