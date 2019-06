Africa Oil & Power remettra le prix à S.E. Macky Sall lors de sa conférence annuelle au Cap ; S.E. Macky Sall est reconnu pour ses efforts visant à relancer l’économie sénégalaise et à créer un marché attractif pour le pétrole et le gaz ; S.E. Macky Sall prononcera un discours à Africa Oil & Power 2019.

S.E. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, se verra remettre le prestigieux prix « Homme de l’année » lors de la conférence Africa Oil & Power, qui se tiendra du 9 au 11 octobre 2019 au Cap. Le prix sera remis au président lors de la conférence, au cours de laquelle il présentera également le discours liminaire.

« S.E. Macky Sall est l’un des principaux dirigeants africains, non seulement dans les domaines du pétrole et du gaz, mais également en tant que défenseur de la réussite économique globale. Nous sommes honorés de lui remettre ce prix. »

Macky Sall a d’abord occupé le poste de PDG de l’entreprise étatique Petrosen de 2000 à 2001, avant de devenir ministre des Mines, de l’Énergie et de l’Hydraulique en 2001. Après une longue carrière politique comme ministre de l’intérieur, puis premier minitre et président de l’Assemblée nationale, Macky Sall a été élu président du Sénégal en 2012 et a mené une série de réformes visant à relancer l’économie sénégalaise et à attirer les investisseurs internationaux.