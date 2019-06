La côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud se donnent rendez-vous ce lundi dans le cadre de leur première sortie dans le groupe D de la CAN 2019 qui a lieu en Egypte. Les deux sélections ont respecté la traditionnelle conférence de presse d’avant match.

Prendre une option en vue de la qualification pour le second tour est l’objectif des deux sélectionneurs ainsi que les joueurs.

Voici leur propos en conférence de presse et relayé par la page twitter de la CAF.

Ibrahim Kamara, sélectionneur de la Côte d’Ivoire : « On veut bien jouer au football et aller loin. On n’a pas l’équipe de 2015, mais le groupe est solide et a beaucoup d’ambition. »

Serge Aurier, latéral de la Côte d’Ivoire : « Remporter la CAN cette année est un rêve pour n’importe quel joueur. On l’a déjà fait et on veut le refaire. »

Stuart Baxter, sélectionneur de l’Afrique du Sud : « On a de très bons joueurs, tout comme la Côte d’Ivoire, donc ce sera un gros match. Je veux promettre à nos supporteurs que l’on donnera tout à chaque match. »

La rencontre a lieu lundi sous le coup de 14 heures 30 minute.