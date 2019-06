C’est le jour pour trois grandes équipes qui font leur entrée aujourd’hui.

Dans le groupe C de la CAN 2019 qui se joue en Egypte, le Sénégal et l’Algérie partent avec une nette longueur d’avance sur le Kenya et la Tanzanie. Le Sénégal joue la Tanzanie à 17 heures et l’Algérie affronte le Kenya à 20 heures.

Mais avant ce groupe c, c’est le groupe D avec le Maroc qui fait son entrée face à la Namibie

Dimanche 23 juin

14h30 : Maroc-Namibie (groupe D), au Caire

17 heures : Sénégal-Tanzanie (groupe C), au Caire

20 heures : Algérie-Kenya (groupe C), au Caire