Echo de la CAN…Bon début du Sénégal

Le Sénégal a fait une bonne entrée en lice dans cette Can 2019 en battant la Tanzanie par 2 buts à 0. Les lions ont ouvert le score par Diao Keïta Baldé à la 28e mn avant de doubler la mise par Krepin Diatta à la 73e mn, sur un puissant tir de 25 m. Le joueur du FC Bruges de Belgique a réussi son match et est considéré comme l’homme du match.

Le Sénégal qui a joué sans Sadio Mané suspendu pour cumul de cartons, partage la même poule que l’Algérie et le Kenya qui vont s’affronter à 20 heures GMT.

Le Sénégal rencontre l’Algérie le 27 juin pour son second match.

Correspondance particulière de Bathie (texte et photos)