Selon nos confrères de IGFM présents au Caire, Aliou Cissé qui va débuter la CAN sans son meilleur joueur, Sadio Mané (cumul de cartons), apportera un petit changement dans son onze de départ. Le nom de Keita Baldé circule de plus en plus et cela reste une évidence. L’attaquant de l’Inter Milan a longtemps évolué à ce poste d’excentré droit ou gauche. Ce qui fait qu’il devrait démarrer cette rencontre déterminante pour la suite de la compétition.Pour le reste, le staff technique va miser son onze habituel avec Edouard Mendy dans les buts et Mbaye Niang en attaque. Idrissa Gana Gueye devrait porter le brassard de capitaine en l’absence de Sadio Mané. D’autant le premier capitaine, Cheikhou Kouyaté, pourrait débuter sur le banc.

Voici le 11 probable

Edouard Mendy-Sabaly, Salif Sané, Koulibaly, Saliou Ciss-Gana Gueye, Pape Alioune Ndiaye, Krépin Diatta-Keita Baldé, Ismaïla Sarr, Mbaye Niang.

Source IGFM