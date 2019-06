le Sénégal affronte actuellement la Tanzanie dans le groupe C de la compétition. Et les Lions de la Teranga mènent par 2 buts à 0. Le second but sénégalais est marqué à la 64e mn par Krepin Diatta. Sur corner tiré par Mbaye Niang et dégagé par la défense tanzanienne, Krepin a repris le ballon hors de la surface de réparation pour doubler la mise.

Correspondance particulière de Bathie

Rappelons que Kéita Baldé a ouvert le compteur du Sénégal à la 28ème minute de la première mi-temps