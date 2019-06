Le Maroc s’impose face à la Namibie pour le sa première sortie dans cette CAN 2019. Le royaume chérifien s’est difficilement imposé face à la Namibie (1-0) sur un but d’Itamunua Keimuine contre son camp. Les Lions de l’Atlas ont buté longtemps sur LIoyd Kazapua avant que Keimuine, entré en jeu à la 80e minute, ne trompe son propre gardien, à la 89e minute. L’équipe d’Hervé Renard arrache les trois points alors que la Namibie passe tout près de l’exploit !

Sans surprise, c’est le Maroc qui met le pied sur le ballon dans l’entame de cette rencontre. Les Lions de l’Atlas installent un pressing haut très efficace qui leur permet de récupérer de bons ballons, mais Hakim Ziyech et Nordin Amrabat butent sur le rideau défensif namibien, solide. Il faut attendre la 11e minute de jeu pour voir la première tentative marocaine, sur un coup franc de Ziyech. L’attaquant de l’Ajax Amsterdam est le joueur le plus en vue de cette première mi-temps. Si les occasions des Maghrébins se multiplient, ils peinent à élever le rythme et à trouver des décalages face au bloc namibien.

Incapable de renverser le cours de ce match, le Maroc aura finalement bénéficié d’un coup de pouce de la Namibie pour ouvrir le score en toute fin de partie. Sur un coup franc très bien tiré par Hakim Ziyech au deuxième poteau de la surface des Brave Warriors, le joueur namibien Itamunua Keimuine paniquait et trompait son propre gardien (1-0, 89e). Une énorme erreur qui soulage les Lions de l’Atlas qui se devaient de prendre les trois points avant d’affronter la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud dans cette phase de poule de la CAN 2019.