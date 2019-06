C’EST TERMINÉ !! L’ALGÉRIE RÉUSSIT SON ENTRÉE EN LICE DANS CETTE CAN 2019 EN L’EMPORTANT 2 À 0 FACE AU KENYA ! Djamel Belmadi pourra s’appuyer sur une première période aboutie et deux buts à la clé (Bounedjah et Mahrez). Le vrai test de ce groupe C pour l’Algérie se déroulera jeudi prochain face au Sénégal (19h) !

Au terme d’un match très sérieux, l’Algérie s’impose facilement face au Kenya grâce à des buts de Bounedjah et Mahrez et lance parfaitement sa CAN 2019.