Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc, laisse planer un doute sur son avenir. Le technicien français s’est confié en conférence de presse.

Présent ce samedi en conférence de presse, le sélectionneur marocain Hervé Renard s’est montré mystérieux sur son avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le technicien français laisse planer le doute. « J’ai vécu des choses très belles au Maroc et ce n’est pas terminé, a indiqué l’ancien coach de Sochaux et de Lille avant l’affiche de dimanche face à la Namibie. Je sais que l’on attend beaucoup de moi, beaucoup de nous. Restons concentrés sur la compétition et puis après… Je n’aurai rien à dire d’autre pendant la compétition. J’espère que l’on sera ensemble le plus longtemps possible. »