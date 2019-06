Un Peuple, Un But, Une Foi !

La nation s’est nourrie de cette haute idée que nous avons héritée des premiers sénégalais. Chaque génération essaye d’apporter sa contribution afin que la flamme demeure toujours plus brillante et toujours plus haute. Nous sommes sénégalais et nous en sommes fiers. Notre peuple se tiendra toujours debout au sommet de la montagne brandissant le drapeau tricolore, symbole de la fierté nationale. Nous parlerons non seulement à l’Afrique, mais à toute l’humanité.

Nous gagnerons notre place à côté des grands de ce monde.

Notre place est au premier rang !

Allez chers lions hissez haut les couleurs nationales !

A l’heure où le débat sur le pétrole et le gaz domine les cœurs et les esprits, vous avez la lourde de noble mission d’apaiser la tension sociale et ramener le sourire sur les visages des sénégalais. Votre rang doit refléter vos performances et tous unis derrière vous pour la victoire finale.

Le peuple sénégalais dans son ensemble se tient à vous avec des prières venues de tous bords.

Que le gardien garde jalousement sa cage.

Que la défense se tient bien en place pour enrayer les vélléités offensives de l’adversaire.

Que les milieux jouent pleinement leur rôle offensif et défensif.

Que les attaquants font parler leur talent en scorer à chaque opportunité.

Que le staff technique ait la lucidité et le bon bout du match.

Que les supporters se donnent à fond pour pousser les lions.

Au finale, une victoire sera là au grand bonheur du Sénégal.

Bonne chance.

Ca Kanaam !!!

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn