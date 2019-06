Une accusation de Mamadou Diop Decroix.

Dans l’affaire du contrat pétrolier qui secoue la République, Mamadou Diop Decroix le coordonnateur du FPDR (Front patriotique pour la défense de la République) et du Front démocratique et social de résistance nationale (Frn) a déclaré que « le procureur ne gère rien du tout » et « sa mission c’est de soutenir le Président Macky sall ». Mamadou Diop Decroix, le leader de And Jef/Pads, venu prendre part au rassemblement de la plateforme Ar Li Nu Bokk, vendredi, au boulevard Général De Gaule a déclaré que « Notre justice n’est pas indépendante », et selon lui, il pense « qu’elle est incapable de tirer cette affaire au clair »