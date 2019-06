Aly Ngouille Ndiaye, actuel ministre de l’intérieur et ministre de l’énergie de l’époque qui est venu présider les journées scientifiques de l’école polytechnique (Esp) a levé un coin de voile sur les contrats pétroliers. Aly Ngouille Ndiaye a révélé les montants que le Sénégal et la Mauritanie percevront du gisement pétroliers : « Nous attendons dans ce gisement 114 milliards de dollars en terme de revenus. Lorsque nous allons sortir les investissements, on va se retrouver avec 57 milliards de dollars. Le Sénégal et la Mauritanie auront 23 milliards de dollars. BP aura 8 milliards de dollars et Cosmos 4 milliards de dollars »