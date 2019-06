L’opposition unie face à…Macky et l’APR divisés

L’opposition réunie au sein de la plateforme AAR LU NU BOKK regroupe tous ces partis et mouvements en son sein :

CosM23

LEGS Africa

Mouvement Y en a marre

PASTEF

AGIR

CAJUST

One Million March

Forces Démocratiques du Sénégal (FDS)

Congrès pour la Renaissance Démocratique (CRD)

Dafa Jott

Avenir Senegaal Bi Ñu Bëgg

Frapp France Dégage

Forces du Sénégal-Dooleel sunu rew

Cadre de Concertation des Forces Vives de la Nation

Association Pour la Promotion de la Bonne Gouvernance et la Lutte Contre la Corruption

Mouvement Des Khalifistes

Mouvement Pour le Changement de la Constitution

Mouvement IDEAL

Génération Sentinelle Pour la République

Mouvement La Vallée

Ces partis et mouvement ont mobilisé hier dans la capitale et ont marché main dans la main contre le pouvoir en place. Et face à cette plateforme, aucune force politique de la mouvance présidentielle. Ni Benno Bokk Yakaar ni l’APR, le parti présidentiel ne peuvent apporter une réplique cohérente car les partisans du président Macky sont divisés. C’est pourquoi Aliou Ndao FALL, Secrétaire National chargé de la Diaspora et Délégué régional de la Diaspora demande la culture d’esprit d’équipe des Républicains.

La Cohésion de BBY

Au moment où l’opposition semble parler d’une même voix, la majorité présidentielle, particulièrement l’Apr manifeste un manque de sérénité face à l’offensive sans commune mesure de forces radicalement hostiles. Les républicains, s’ils ne restent pas aphones, versent dans des querelles de chapelles en leur sein. Ainsi, au même titre que l’opposition ils menacent fortement les intérêts et la cohésion de la nation, notre économie et nos valeurs. Plusieurs responsables républicains gesticulent pour attirer l’attention du Président, mais ne font pas l’effort d’une construction en commun, de dépasser leurs propres aversions. Dans ces conditions, on ne voit pas comment le Président devrait conforter les uns ou les autres. Car le Président nous a de tout temps appelés à : un esprit d’équipe dans la cohésion et dans la discipline. Les militants, les sympathisants pour ne pas dire les populations sénégalaises de l’intérieur comme de la Diaspora, qui ont accordé librement leurs suffrages le 24 février au Président Macky SALL, sont tétanisés par cette communication inaudible et incompréhensible des responsables républicains. Au moment où notre coalition, BBY, veille à maintenir sa cohésion pour mobiliser autour du projet de société du président de la république, l’Apr n’a pas le droit de saborder cet esprit d’équipe pour des raisons d’égo ou de leadership au sein du parti. L’esprit d’équipe se cultive et ne s’impose pas comme une évidence. Aujourd’hui nous n’avons qu’un seul leadership à défendre : celui du président Macky SALL qui est notre leader de droit et de fait. Il nous faut retrouver notre esprit d’équipe qui doit tendre vers un objectif commun renforçant la volonté de réussir et de faire aboutir les projets en cours et à venir du président de la république. La cohésion s’accompagne de l’adhésion de tous, surtout des responsables du parti d’ici et de la Diaspora, à la discipline souhaitée par le leader afin que les performances soient au rendez-vous. Mais lorsque notre cohésion ne cohabite pas avec l’adhésion aux directives et recommandations de notre leader, alors des formes de résistance s’installent et des freins à la réussite apparaissent. Nos forces, nos compétences et nos expériences ne peuvent être utiles au président que si nous sommes capables d’être tous ensemble dans une dynamique gagnante à l’intérieur, de même dans la Diaspora. Ensemble faisons confiance et laissons notre justice faire son travail dans cette affaire qui ne cherche qu’à déstabiliser la gouvernance du président Macky SALL. Aujourd’hui si nous reconnaissons que le président de la république a bien posé les fondements d’un Sénégal émergent, alors nous devons nous engager résolument pour un soutien total du projet de société de notre leader. Dans cette belle perspective, déterminante sera la place de la Diaspora.

Aliou Ndao FALL

Secrétaire National chargé de la Diaspora

et Délégué régional de la Diaspora.