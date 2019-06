Le Palais veut lâcher Aliou…Il fait de la résistance

Aar Li Nu Bokk réussit son coup avec méga-rassemblement contre le scandale portant sur les contrats pétroliers et gaziers du Sénégal. Et avec l’ébullition du camp du pouvoir ayant fait que certains ont croisé les bras, le Palais cherche une porte de sortie, quitte à sacrifier Aliou Sall pour couvrir le président de la République…Mais le directeur de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) fait une grande résistance en multipliant les communiqués pour démentir les dernières infos du chargé de com du palais, El hadj kassé…