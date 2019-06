Harcelé par le pouvoir, Abdoul Mbaye obtient le soutien des…

Déclaration de soutien des jeunes compagnons de l’ACT à leur Président Abdoul Mbaye

Nous jeunes femmes et jeunes hommes membres de l’Alliance pour la Citoyenneté et l’Ethique (ACT) d’ici et de la diaspora,

Après discussion et évaluation de la situation politique du Sénégal marquée par un scandale politico-financier sans précèdent dans l’histoire de notre jeune nation,

Scandale qui révèle l’implication des Autorités au plus haut sommet de l’Etat, de leurs familles et des affairistes de tout bord.

Sachant que cette implication de la famille présidentielle dans cette entreprise criminelle de cession de nos ressources pétrolifères et gazières aux mains d’un aventurier comme Frank Timis ne fait plus l’ombre d’un doute au regard des derniers développements sur ce dossier.

Cher président,

Votre engagement et votre prise de parole méthodique et tôt venue sur cette grave crise de gouvernance politique et économique de nos ressources naturelles ont aidé et aident les jeunes de ce pays à comprendre l’entreprise de spoliation qui se trame et dont ils sont les victimes et demain aussi il seront les victimes …

Entreprise planifiée et coordonnée de prévarication de nos richesses d’aujourd’hui et de demain,

Entreprise de mise sous hypothèque de nos espoirs actuels et de ceux des générations futures sur fond de trahison.

Compagnon président,

En ces moments de gouvernance sombre et anti patriotique,

En ces moments de gouvernance en rupture de leadership,

Les jeunes Actistes d’ici et de la diaspora vous soutiennent sans réserve dans vos actions pour une restauration totale de la vérité et de la justice, pour le juste respect d’intérêts de la Patrie avant ceux de familles et de partis.

Nous vous encourageons à maintenir le cap.

Malgré l’acharnement sur votre personne,

Malgré l’instrumentalisation de la justice pour vous freiner dans votre engagement,

Malgré les calomnies de larbins sans foi ni loi,

Nous sommes confiants et convaincus car

Votre leadership est une source d’inspiration et de motivation pour nous.

Jeunesse du Sénégal,

Constatons ensemble à quel point notre pays nous fait manquer de repères, de femmes et d’hommes exemplaires en mesure de se proposer à nous comme des modèles et des exemples à imiter et à suivre par leurs attitudes, leurs comportements, leurs actes et leur réussite sans raccourcis blâmables,

Constatons ensemble à quel point nous sommes aujourd’hui demandeurs de modèles plaçant haut, c’est à dire au-dessus de leurs petits intérêts familiaux, l’intérêt de notre Nation, de notre Patrie, de notre Etat,

Constatons ensemble combien tout semble organiser par ceux qui dirigent le Sénégal pour supprimer en nous la flamme patriotique, la citoyenneté qui doit être don de soi pour notre communauté, le civisme qui doit nous faire respecter loi et bien commun,

Constatons ensemble les contre-exemples qui nous sont montrés à dessein, de ces femmes et de ces hommes qui n’ont réussi que par la politique, d’une réussite qui n’est faite que d’enrichissement illicite et pourtant ostentatoire.

Constatons ensemble notre détresse à souffrir d’indignité lorsque le monde entier est informé de la corruption des plus hauts dirigeants de notre pays tenant entre leurs mains notre destin. Quelle honte nationale !

Le scandale Frank Timis révélé par la BBC et par d’autres patriotes avant ce media international, et parmi eux le Président de l’ACT, n’est pourtant que l’un parmi de nombreux autres se comptant par centaines et centaines de milliards, révélés ou non encore élucidés : affaire Bictogo des visas, marché des cartes biométriques, avions d’Air Sénégal, tracteurs indiens, distributions au titre de la DER, opacité de l’attribution des bourses familiales, etc… car nous ne pourrions tout citer.

Toutes ces affaires contribueront à boucher notre avenir. De même qu’il reviendra à notre génération de supporter le remboursement d’une énorme dette qui a servi au financement de projets réalisé par des entreprises étrangères qui n’ont pas assez fait travailler les jeunes du Sénégal.

Cher président

Nous les jeunes du parti et tous les jeunes de ce pays avons compris le sens de votre combat,

Nous savons que vous êtes entré en politique pour corriger tous ces torts que cause à notre Peuple et à sa jeunesse la politique politicienne et professionnelle

Votre combat est avant tout pour la défense de l’avenir du Sénégal,

Cet avenir appartient à la jeunesse

Avec vous, nous serons victorieux !

Recevez Président l’expression de notre reconnaissance et de notre total et entier soutien au nom de la jeunesse Actiste, mais aussi au nom de toute la jeunesse sénégalaise qui ne cesse de nous l’exprimer chaque jour.

Nous vous connaissons. Médisances, insultes et intimidations, toutes ces armes que ne brandissent que les faibles ne vous laisseront rien lâcher de votre combat patriotique. Nous le savons. Mais il nous appartient de vous soutenir et de vous dire merci.

Président Dieuredieuf.

Que Dieu vous garde et continue de vous guider.

Dakar le 22 juin 2019