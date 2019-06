Le Cameroun ne s’en sort pas. A J-3 de leur entrée en lice à la CAN en Egypte, les champions d’Afrique en titre ont passé de longues heures en pourparlers à Yaoundé, avec les autorités sportives du pays. Trois joueurs, le capitaine Eric Maxim Choupo-Moting, Gaëtan Bong et Carlos Kameni ont été reçus par le ministre des Sports, ce vendredi. 20 millions CFA (environ 30.400 euros) ont été versés aux 23 joueurs jeudi mais ces derniers demandent plus et ont détaillé leurs griefs dans un document publié sur les réseaux sociaux. Les intéressés indiquent avoir dû payer « entièrement ou partiellement leurs billets d’avion » et ne pas avoir reçu « leur prime de présence de stage ». Rappelant qu’ils ont déjà accepté des primes « minimales » en 2017, les joueurs se disent « très conscients et très solidaires de la situation que le Cameroun traverse depuis quelques temps tant sur le plan socio-économique que politique. » Leur souhait, poursuit ce communiqué, n’est « en aucun cas [de se] jouer du peuple camerounais », mais au contraire, « de lui procurer un peu de bonheur. » Et le texte, signé par les 23, de conclure en rappelant les défections (Matip, Nkoulou, Mbia) en raison de cette gabegie.