Dans le groupe A, en pleine fournaise du milieu de l’après-midi, la RD Congo tentera en battant l’Ouganda de rejoindre l’Egypte en tête. Désireux de retrouver le dernier carré après la prestation mitigée de 2017 (éliminés en quarts de finale), les Léopards de Florent Ibenge devront faire oublier les prestations souvent quelconques livrées durant les éliminatoires. Qualifiées sans problème pour leur deuxième CAN d’affilée, sous la houlette du sélectionneur français Sébastien Desabre, les Cranes (grues) d’Ouganda se présenteront sans complexe et animés du désir de faire un coup. La première journée du groupe B, en soirée à Alexandrie, offrira deux affiches totalement inédites à ce stade de la compétition. Et pour cause, le Burundi, face au Nigeria, puis Madagascar, contre la Guinée, effectueront leurs grands débuts en phase finale. Les Super Eagles, soulagés d’avoir vu leur coéquipier Samuel Kalu se remettre d’un malaise cardiaque, tenteront d’éviter le retard à l’allumage qui est souvent leur péché mignon. Madagascar tentera de profiter du doute qui s’est emparé de la Guinée après trois matchs de préparation joués et perdus sans Naby Keita, de retour de blessure.

LA DÉCLARATION DE GERNOT ROHR (SÉLECTIONNEUR DU NIGERIA)

« Malheureusement, nous n’avons pas tout le monde parce que quatre ou cinq de nos joueurs n’ont pu s’entraîner qu’à partir de mercredi. Ils ont manqué une semaine de préparation physique, nous n’avons donc pas la meilleure équipe… Nous avons eu un match amical contre le Zimbabwe sous une pluie battante, certains d’entre nous ont attrapé un rhume et la moitié de notre équipe est tombée malade. »

Groupe A :

16h30 : RD Congo – Ouganda

Groupe B :

19h : Nigeria – Burundi

22h : Guinée – Madagascar