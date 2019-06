CAN 2019 : courte victoire du Nigeria contre le Burundi (1-0)

La victoire a été courte, mais elle est précieuse pour le Nigeria, qui a battu ce soir le Burundi 1-0 dans le premier match du groupe B de la CAN 2019.

Après une première mi-temps quasi-équilibrée et marquée par un score nul et vierge, le Nigeria, plus expérimenté que son adversaire aussi bien en football qu’en phase finale de CAN, prendra les choses un peu plus au sérieux en deuxième période.

Entré en jeu, Ighalo marque l’unique but des Super Eagles à la 77ème minute.

Mission accomplie pour le Nigeria qui n’a cadré que trois tires durant tout le match. Les hommes de Gernot Rohr affrontent la Guinée le 26 juin pour leur deuxième sortie.