Ça chauffe à l’université de Bambey entre le Directeur et…

Le Directeur du Centre des Œuvres Universitaires de Bambey (CROUS-B) et les travailleurs sont à couteaux tirés. Les travailleurs ont engagé la lutte pour contraindre le directeur Cheikh Abdou Lô à prendre au sérieux leurs doléances. Le secrétaire général du Syndicat des Travailleurs des Etablissements Scolaires et Universitaires (STESU), El Hadj Cheikh Oumy Diop, a dénoncé l’attitude du directeur qui a fait la sourde oreille. Ils réclament des équipements de bureau, des tenues de travail, l’attribution de primes de sujétion aux chauffeurs, le paiement des ordres de mission, des primes de risque, la promotion interne des agents. Ils dénoncent aussi le retard accusé dans le recrutement des agents temporaires. Le Directeur du Crous de Bambey a répliqué aussitôt aux travailleurs. Selon Cheikh Abdou Lô, le Crous ne doit aucun franc aux travailleurs et n’a pas signé de contrats aux travailleurs temporaires dont on fait état. A l’en croire, la grille salariale signée dernièrement avec le ministre Mary Teuw Niane est respectée. Le Directeur du Crous accuse le syndicaliste El Hadj Cheikh Oumy Diop d’avoir poussé certains travailleurs à la grève parce qu’il n’a pas obtenu le poste qu’il sollicitait.