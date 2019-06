Audition de Birahime Seck : des documents et une clé USB remis aux enquêteurs

Birahim Seck, le coordonnateur du Forum civil, a été auditionné ce vendredi par la Brigade des affaires générales (Bag) de la Division des investigations criminelles (Dic). A sa sortie, il s’est adressé à la presse : « J’ai répondu à toutes les questions qui m’ont été posées. Tout s’est bien passé. Je leur ai remis des documents physiques et une clef Usb », a confié Birahim Seck à sa sortie de la DIC. Avant d’ajouter : « Je leur ai promis d’autres documents et je reste à leur disposition », a fait savoir le coordonnateur du Forum civil.

« Cette affaire ne va pas s’arrêter. On va continuer à fournir des documents. Cette affaire sera tirée au clair par les Sénégalais. On a besoin de savoir comment Pétro Tim est entré dans le pétrole sénégalais. On a besoin de savoir ce qui a motivé la représentation de Pétro Tim Limited par le frère du Président sénégalais. Le procureur de la République doit faire son travail de façon impartiale. Il doit défendre les intérêts des Sénégalais et non ceux d’un groupe, d’un clan ou d’une famille », fait-il remarquer.

Birahim Seck demande,selon Igfm, la déclassification du rapport de l’Inspection générale d’Etat pour faciliter aux enquêteurs leurs investigations. « On ne peut pas vouloir éclairer une situation et essayer de camoufler des informations. Ce n’est pas de l’orthodoxie. Cela ne favorise pas la transparence », dénonce-t-il.