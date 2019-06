Aliou Sall…L’homme le plus endetté du Sénégal

Si ce n’est pas une malédiction alors c’est un mauvais qui est jeté à la figure d’Aliou Sall, maire de Guédiawaye, Président de l’association des maires du Sénégal, directeur de la Caisse des dépôts et de consignation et « petit » frère du Président de la République.

D’aucuns diraient qu’il est foutu et sa lui ou sa descendance devront vivre avec l’idée que monsieur Aliou Sall doit 400.000 francs CFA à chacun des 15 millions de Sénégalais…

Faites le calcul…

Hier lors de la manifestation de de la plateforme AAR LU NU BOKK qui a mobilisé plusieurs milliers de sénégalais à Dakar et dans d’autres villes du Sénégal pour dénoncer la corruption dans l’octroi des contrats pétroliers et gaziers par le régime Sall, des Sénégalais ont arboré un drôle de maillot qui ressemble fortement à celui que les Lions devront porter pendant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019 qui a débuté ce même jour au Caire (Egypte). Sur ce maillot, on pouvait lire (voir photo ci-dessous)…

Aliou Sall serait redevable de chaque sénégalais à hauteur de 400.000 FCFA…Multiplié par 15.000.000. Alors Aliou Sall devient l’homme le plus endetté du Sénégal et ni lui ni sa descendance ne pourront payer cette dette.

Cet argent correspondrait au montant de la corruption dans les transactions pétrolières entre Frank Timis et son représentant au Sénégal qui n’est autre qu’Aliou Sall « petit frère » de monsieur le Président de la République.