Sur le Plateau de l’émission matinale de la RTS « Kinkéliba », dans la revue de presse, les différents quotidiens de ce vendredi 21 juin 2019 reviennent sur la visite du président Macky Sall en Côte d’Ivoire pour 72 heures. Et il y a aussi l’ouverture de la CAN 2019 au Caire et la crise Aliou sall qui perdure à la UNE des journaux. Et c’est Sarah Louyah qui assure la revue…Suivez la vidéo…