Prestation de serment : Ousmane Sonko devient expert fiscal

Radié de la Fonction publique en 2016, Ousmane Sonko, ancien inspecteur des Impôts et domaines, prête serment devant Cour d’appel. Le fiscaliste va désormais intégrer le Conseil de l’ordre des experts du Sénégal.

Sonko roule à plein gaz vers un nouvel avenir. Ousmane Sonko va officiellement rejoindre l’Ordre des experts du Sénégal. Il devait prêter serment dans la matinée d’aujourd’hui (09H30mn) devant la Cour d’Appel, à la Chambre civile et commerciale, pour être reconnu officiellement Expert fiscal. Le leader de Pastef/Les patriotes va désormais exceller dans l’expertise fiscale, la première section, inscrite au chapitre des attributions des experts. Il est un membre à part entière de la famille judiciaire. Amath Sow, ancien Secrétaire général de l’Ordre des experts du Sénégal, affirme : «Les experts membres de l’Ordre sont des auxiliaires de justice assermentés qui ne peuvent exercer qu’après avoir prêté serment. Sans la prestation de serment qui est une formalité substantielle, on ne peut pas exercer le métier d’expert.» Ousmane Sonko fera le serment de respecter et de faire respecter la loi dans ses travaux. Comme le font les avocats, les notaires et tous les auxiliaires de justice.

Régi par la Loi n°2017-16 du 17 février 2017, l’Ordre national des Experts du Sénégal est un établissement public à caractère professionnel groupant les praticiens organisés en sections et habilités à exercer la profession d’expert dans les conditions fixées par décret. Seuls les membres de l’Ordre régulièrement inscrits au tableau de l’Ones peuvent faire usage du titre d’expert.

L’expert est un technicien versé dans la connaissance d’une science, d’un art ou d’un métier qui, en son nom propre et sous sa responsabilité, fait sa profession d’expertise telle qu’elle est définie à l’article 6, de la Loi n°2017-16 du 17 février 2017, dans l’une des sections de spécialité technique suivantes, ou dans toute autre section ultérieurement proposée par le Conseil de l’Ordre et approuvée par l’assemblée générale. Les sections de l’Ordre sont au nombre de huit (08). Il s’agit de l’expertise fiscale, de l’expertise commerciale, de l’expertise automobile, de l’expertise maritime corps et machines, de l’expertise cargaison (aérien, maritime et terrestre), de l’expertise immobilière, de l’expertise incendie et de l’expertise industrielle.

L’Expertise fiscale, domaine de prédilection de Ousmane Sonko, consiste à assister les entreprises et les particuliers dans le domaine fiscal. L’expert fiscal dûment inscrit au tableau de l’Ones est autorisé à réaliser des missions allant de l’expertise et représentation auprès des institutions publiques et parapubliques, à l’assistance et du conseil juridique en matière fiscale, à la révision et de l’audit juridique en matière fiscale.

IGFM