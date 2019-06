CAN 2019…Ça commence ce soir (tout le programme)

CAN 2019 : Jour-J. C’est cet après-midi que démarre la plus prestigieuse compétition africaine sur les bords du Nil. La 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations se déroule en Egypte du 21 juin au 19 juillet 2019.

Une compétition de 24 équipes et 52 matches. Les 24 équipes se disputent le trophée dans un pays dont l’aspect sécuritaire est devenu un stress au quotidien. Le Sénégal, 22ème au classement mondial et 1ère nation africaine du classement Fifa, est très attendu cette année. Les lions entrent en lice contre la Tanzanie dimanche…

Voici le programme de la CAN 2019..

Vendredi 21 juin

20 heures : Egypte-Zimbabwe (groupe A), au Caire

Samedi 22 juin

14h30 : RD Congo – Ouganda (groupe A), au Caire

17 heures : Nigeria-Burundi (groupe B), à Alexandrie

20 heures : Guinée-Madagascar (groupe B), à Alexandrie

Dimanche 23 juin

14h30 : Maroc-Namibie (groupe D), au Caire

17 heures : Sénégal-Tanzanie (groupe C), au Caire

20 heures : Algérie-Kenya (groupe C), au Caire

Lundi 24 juin

14h30 : Côte d’Ivoire – Afrique du Sud (groupe D), au Caire

17 heures : Tunisie-Angola (groupe E), à Suez

20 heures : Mali-Mauritanie (groupe E), à Suez

Mardi 25 juin

17 heures : Cameroun – Guinée-Bissau (groupe F), à Ismaila

20 heures : Ghana-Bénin (groupe F), à Ismaila

Mercredi 26 juin

14h30 : Nigeria-Guinée (groupe B), à Alexandrie

17 heures : Ouganda-Zimbabwe (groupe A), au Caire

20 heures : Egypte – RD Congo (groupe A), au Caire

Jeudi 27 juin

14h30 : Madagascar-Burundi (groupe B), à Alexandrie

17 heures : Sénégal-Algérie (groupe C), au Caire

20 heures : Kenya-Tanzanie (groupe C), au Caire

Vendredi 28 juin

14h30 : Tunisie-Mali (groupe E), à Suez

17 heures : Maroc – Côte d’Ivoire (groupe D), au Caire

20 heures : Afrique du Sud – Namibie (groupe D), au Caire

Samedi 29 juin

14h30 : Mauritanie-Angola (groupe E), à Suez

17 heures : Cameroun-Ghana (groupe F), à Ismaila

20 heures : Bénin – Guinée-Bissau (groupe F), à Ismaila

Dimanche 30 juin

16 heures : Madagascar-Nigeria (groupe B), à Alexandrie

16 heures : Burundi-Guinée (groupe B), au Caire

19 heures : Ouganda-Egypte (groupe A), au Caire

19 heures : Zimbabwe – RD Congo (groupe A), au Caire

Lundi 1er juillet

16 heures : Afrique du Sud – Maroc (groupe D), au Caire

16 heures : Namibie – Côte d’Ivoire (groupe D), au Caire

19 heures : Kenya-Sénégal (groupe C), au Caire

19 heures : Tanzanie-Algérie (groupe C), au Caire

Mardi 2 juillet

16 heures : Bénin-Cameroun (groupe F), à Ismaila

16 heures : Guinée-Bissau – Ghana (groupe F), à Suez

19 heures : Mauritanie-Tunisie (groupe E), à Suez

19 heures : Angola-Mali (groupe E), à Ismaila

Huitièmes de finale

Vendredi 5 juillet

16 heures : 1er du groupe D – 3e du groupe B/E/F, au Caire

19 heures : 2e du groupe A – 2e du groupe C, au Caire

Samedi 6 juillet

16 heures : 2e du groupe B – 2e du groupe F, à Alexandrie

19 heures : 1er du groupe A – 3e du groupe C/D/E, au Caire

Dimanche 7 juillet

16 heures : 1er du groupe B – 3e du groupe A/C/D, à Alexandrie

19 heures : 1er du groupe C – 3e du groupe A/B/F, au Caire

Lundi 8 juillet

16 heures : 1er du groupe E – 2e du groupe D, à Suez

19 heures : 1er du groupe F – 2e du groupe E, à Ismaila

Quarts de finale

Mercredi 10 juillet

16 heures : quart de finale 1, au Caire

19 heures : quart de finale 2, au Caire

Jeudi 11 juillet

16 heures : quart de finale 3, à Suez

19 heures : quart de finale 4, au Caire

Demi-finales

Dimanche 14 juillet

16 heures : demi-finale 1, au Caire

19 heures : demi-finale 2, au Caire

Match pour la 3e place

Mercredi 17 juillet

19 heures, au Caire

Finale

Vendredi 19 juillet

19 heures, au Caire