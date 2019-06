Affaire Petro-Tim : le rassemblement de « Aar Li Nu Bokk » autorisée

« Les autorités viennent de nous notifier, il y a quelques minutes, laArrêté autorisant la tenue de notre rassemblement aux date et heure indiquées. Nous nous félicitons que la raison l’ait finalement emporté sur les tentatives maladroites de musèlement des libertés démocratiques qui dans tous les cas ne sauraient prospérer ». Telle est, selon Igfm, la réaction du porte-parole de la plateforme « Aar Li Nu Book », Cheikh Tidiane Dièye, ce vendredi lors d’une conférence de presse tenue à Dakar.

Les membres de cette plateforme invitent donc les citoyens « à sortir massivement et à se mobiliser comme jamais auparavant à Dakar comme dans les régions, pour montrer au monde entier la détermination du peuple sénégalais à exiger et à obtenir que tous ceux qui sont mêlés dans la scandale du pétrole et du gaz soient traduits devant les juridictions compétentes et que les contrats léonins signés soient renégociés, que les avoirs spoliés soient recouvrés ».

Pour rappel, la dernière manifestation de la plateforme Aar Li Nu Book à la place de l’Obélisque avait été interdite par le préfet de Dakar, mais maintenue et assumée par ladite plateforme