Pape Mahawa Diouf : « Kassé s’est trompé de bonne foi »

Contrairement à Yakham Mbaye qui s’est défoulé sur El Hadj Hamidou Kassé, Pape Mahawa Diouf, le chargé de la communication de la coalition Benno Bokk Yaakaar, lui, a apporté son soutien au ministre-conseiller à la présidence. Sur Rfm reprise par Seneweb, ce dernier considère qu’El Hadj Kassé s’est trompé de bonne foi et c’est à lui d’apporter des preuves ou de rétablir la vérité sur cette affaire.

« Pour l’essentiel, El Hadj Kassé défend le camarade Aliou Sall et défend les politiques du gouvernement comme il a l’habitude de le faire. Maintenant, il a parlé de son niveau d’information, semble-t-il. Ça veut dire qu’il est de bonne foi. Il dit que ça aurait été donné pour des activités agricoles. En tout état de cause, ça ne peut pas justifier ce tollé général. Je pense que les gens peuvent revenir à plus de sérénité », temporise Mahawa Diouf.

Le chargé de Com de la coalition Bby ajoute : « Les accusations qui sont portées contre Aliou Sall, comme pour toutes les accusations portées contre le chef de l’Etat et la majorité, sont totalement fausses. El Hadj Kassé peut, sur la forme de la déclaration, puisqu’il parlait de son niveau d’information, se tromper de bonne foi. Dans son discours, on sent que sa volonté n’était pas d’aller à contre-courant du discours de la majorité sur ce sujet. »

Selon Mahawa Diouf, ce qui est important et constant, c’est que la République ne se gère pas dans la rue. Il considère que « gérer les affaires de 16 millions de Sénégalais appelle à beaucoup de responsabilité de la part de tous les acteurs. Ce qu’il faut saluer, c’est que, désormais, à la limite, il est hors de propos, dans une République démocratique, de parler de tous ces dossiers-là, alors même qu’une enquête judiciaire est ouverte ». Le chargé de communication demande ainsi à tous ceux qui ont des informations ou des éléments de preuve de se rendre au niveau du procureur et de la Dic.