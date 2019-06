Au regard de son caractère si ahurissant,cette sortie de M. Kassé demeure suffisamment indicatif sur la densité du climat de panique générale qui sévit au plus haut sommet de l’état.

Ces propos tenus sur le plateau de la Tv5 par le porte parole du président de la République et prenant de contre pied M Aliou Sall confortent bel et bien la thèse du plus grand complot orchestré sur le dos du peuple sénégalais et du plus gros scandale en Afrique.

Ainsi nous considérons ce qui suit: Macky Sall doit l’admettre son frère est bel et bien coupable !